مصرع طالب صدمته سيارة نصف نقل في أكتوبر

لقي طالب مصرعه في حادث تصادم بمنطقة ابني بيتك بدائرة قسم أكتوبر ثالث، تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بمصرع طالب

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بمصرع طالب في حادث تصادم بمنطقة ابني بيتك.

سيارة نصف نقل تصدم طالبا في أكتوبر

على الفور انتقل المقدم محمد داود رئيس المباحث والقوة المرافقة له وبالانتقال تبين أثناء عبور طالب 12 سنة نهر الطريق اصطدمت به سيارة نصف نقل يقودها سائق 60 سنة مما أودى بحياته في الحال، تم نقل الجثمان إلى المستشفي، وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.