العميد محمد فكري: نفذت أول عملية عسكرية وأنا طالب بالكلية الحربية

قال العميد أركان حرب محمد فكري، أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، إنه يتذكر جيدًا ما حدث منذ 50 عامًا في الحرب، مؤكدًا أن الحدث كان كبيرًا.

فكري: حضرت النكسة وأنا طالب بالكلية الحربية

وأضاف في حوراه لبرنامج «الشاهد» على قناة «إكسترا نيوز» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: «دخلت الكلية الحربية عام 1966 وحضرت النكسة وأنا طالب وتخرجت عام 1968».

وتابع: «عندما حدثت النكسة أخذنا مهمة عمليات وكانت أول تجربة وأنا طالب واللواء محمود زكي عبد اللطيف مدير الكلية جمعنا في أرض الطابور وبدأ يقول إن الكلية مكلفة بواجب عمليات».

التعامل بالسلاح والذخيرة

واستكمل: «كنا مدربين على التعامل بالسلاح والذخيرة والتجهيز الهندسي، وتوجهنا إلى شرق القاهرة وحفرنا خط دفاعي كامل وإحنا طلاب عام 1967، لأن أبعاد المعركة لم تكن ظهرت هل العدو سيعبر القناة في اتجاه القاهرة أم لا، وهذا كان خطًا دفاعيًا عن شرق القاهرة».