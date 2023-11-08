مطلب جديد لمستفيدي الإيجار القديم لمد العلاقة الإيجارية للورثة

قال شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، إنهم يطالبون بتمثيلهم في أي نقاش يتعلق بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خاصة بعدما ترددت أنباء أن مشروع القانون هو الثامن ضمن الأجندة التشريعية المدرجة على لجنة الإسكان في مجلس النواب.

تعديل قانون الإيجار القديم

وأوضح شريف عبد السلام في تصريح لـ«الوطن» أنهم يطالبون «بنقاش مجتمعي حقيقي بشأن إصدار أي مسودة قانون يخص الإيجارات القديمة»، وتابع معلقا على التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم: نحتاج لمناقشات قانونية في أروقة مجلس النواب إذا كان هناك تحرك حقيقي، حتى لا يصدر قانون بناء على الاستماع لفئة واحدة، وبالتالي سيكون مجحفا لحق فئة أخرى.

مطالب المستأجرين في الإيجار القديم

وحول مطالب المستأجرين للوحدات بنظام الإيجار القديم، أوضح المستشار القانوني لهم: «ملتزمون ومتمسكون بجميع الحقوق القانونية والأحكام القضائية الصادرة بشأن الامتداد القانوني لأول جيل للمستأجرين القدامى في مصر، خاصة وأن الامتداد حق قانوني أصيل وشرعي وتعاقدي».

وقال: نما إلى علمنا أن لجنة الإسكان في مجلس النواب على ضمن أجندتها التشريعية مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، وبناء على ذلك نطالب بتمثيلنا رسميا في أي مناقشات تخص تعديلات القانون داخل مجلس النواب، من باب سماع طرفي القضية.

وثيقة ملاك الإيجار القديم

وكان اتحاد ملاك الإيجار القديم قد أعلن عن اعتزامه تقديم وثيقة إلى مجلس الوزراء ووزارة العدل وعدد من الأحزاب المصرية، تضمنت مطالب لحل أزمة عقود الإيجارات القديمة من وجهة نظر الملاك، ومنها تحرير العلاقة بين الطرفين في ثلاث سنوات مع زيادة القيمة السوقية في تلك الفترة.