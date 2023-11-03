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شروط امتداد عقد الإيجار القديم للورثة.. وحالات توريث الحفيد

كتب:

محمد أباظة
10:47 ص | الجمعة 03 نوفمبر 2023
عقد الإيجار القديم

عقد الإيجار القديم

لازال ملاك الإيجار القديم يبحثون عن طوق النجاة لحل أزمتهم مع العقود الإيجارية طويلة الأمد، في المقابل يتمسك المستأجرين الخاضعين للقانون ذاته بحقهم في البقاء داخل الشقق والوحدات السكنية التابعة للإيجار القديم، وبين هذا وذاك يبحث كل طرف عن حقوقه.

ويعد ملف توريث عقد الإيجار القديم، من الأزمات الموقوتة داخل القانون الحالي، وتكثُر التساؤلات «هل يُورث عقد الإيجار القديم.. وإلى أى درجة في العائلة يمتد العقد؟»

عقد الإيجار القديم 

ومن جانبه، قال المحامي عمرو حجازي، إن عقد الإيجار القديم لا يورث، ولكنه يمتد للزوجة والأبناء والوالدين مرة واحدة فقط، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر لتوارث عقد الإيجار القديم.

وأوضح «حجازي» في مقطع فيديو نشره، أن شرط توريث عقد الإيجار القديم أن يكون الورثة مقيمين مع المستأجر الأصلي قبل وفاته أو تركه للعين المستأجرة.

شروط امتداد عقد الإيجار القديم للورثة

وتابع، أن عقد الإيجار القديم يمتد للحفيد في حالتين، أولها وفاة الجد قبل 14 نوفمبر 2022، وهو تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا والتي ألغت توريث عقود الإيجار من المادة 29 للقانون 49 لسنة 1977.

أما الحالة الثانية التي يمتد فيها عقد الإيجار القديم للحفيد، هي حالة المساكنة التي عرفتها محكمة النقض بـ«إقامة الحفيد مع الجد من تاريخ تحرير عقد الإيجار».

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.