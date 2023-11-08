«حسام» تعافى من الإدمان وحقق إنجازا رياضيا.. «بطل كيك بوكس»

حسام محمد حسن، أحد الفائزين الناجحين فى تجاوز مشكلة الإدمان، يدين بنجاحه لمركز العزيمة فى مركز سمالوط بمحافظة المنيا، التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج، حيث حقق حسام إنجازاً رياضياً بارزاً عندما فاز بالميدالية الذهبية فى بطولة الجمهورية للدرجة الثانية فى رياضة «الكيك بوكس»، كما شارك فى التصفيات النهائية للانضمام إلى منتخب مصر للسامبو وحصل على شهادة تدريب فى هذه الرياضة.

بدأت محنة حسام مع المخدرات قبل 20 عاماً، وتسببت فى تدهور حالته الصحية والنفسية والاجتماعية، وعلى الرغم من محاولاته الشخصية للتغلب على هذه المشكلة، فإنه لم يتمكن من النجاة من قبضة الإدمان، فأوصاه صديقه بالاتصال بالخط الساخن «16023» لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبعد التواصل مع المتخصصين عبر الخط الساخن وتقييم حالته، تمت إحالته إلى مركز العزيمة بالمنيا، وهو يقع بالقرب من سكنه، وقضى حسام 45 يوماً فى المركز.

قال حسام حسن، فى تصريحات لـ«الوطن»، إنه خلال فترة إقامته فى مركز العزيمة تلقى العلاج النفسى والاجتماعى والطبى، بالإضافة إلى برنامج تأهيل رياضى ومهنى، وساعده هذا البرنامج فى استعادة ثقته بنفسه وتحسين لياقته البدنية، واكتشف موهبته فى الفنون القتالية.

وبعد خروجه من المركز بشهر ونصف شارك فى بطولة الجمهورية للكيك بوكس وحصل على المركز الأول، وكان ذلك فى عام 2021، كما شارك فى تصفيات منتخب مصر للسامبو ونجح فيها، وحصل على دورة تدريبية فى الاتحاد المصرى للكونغ فو، وأصبح مدرباً فى أحد الأندية المعروفة داخل محافظة المنيا.

وعبّر حسام عن سعادته بالإنجاز الرياضى بعد تعافيه ونجاته من براثن الإدمان، مؤكداً أن هذا الإنجاز يُعد دليلاً على أن الإدمان مرض يمكن الشفاء منه، وأن الصندوق يقدم كل الدعم اللازم للأشخاص الذين يتعافون من الإدمان من خلال الخط الساخن والمراكز المنتشرة فى جميع المحافظات، كما أكد أن الصندوق يولى اهتماماً بتنمية مواهب المتعافين وتأهيلهم للاندماج فى المجتمع.

والخط الساخن «16023» لعلاج الإدمان يعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، وجميع الخدمات العلاجية تقدم لمرضى الإدمان مجاناً وفى سرية تامة ووفقاً للمعايير الدولية، حيث تتيح المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان التأهيل الاجتماعى والنفسى وأيضاً التأهيل الرياضى.