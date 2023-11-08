مكافحة الإدمان.. الدولة تحمى شبابها بـ«التوعية والعلاج»

كثفت الدولة، ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، التابع لها، من أنشطتها فى مواجهة آفة المخدرات، حيث أعلنت «التضامن» مؤخراً عن تنفيذ مبادرة «قرية بلا إدمان» فى 750 قرية من قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كما أطلق صندوق مكافحة الإدمان سلسلة معسكرات تدريبية للإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية من أكبر برنامج وقائى لحماية طلاب المدارس من تعاطى المواد المخدرة فى 8 آلاف مدرسة، وسط ترحيب من جانب خبراء.

وأطلق صندوق مكافحة الإدمان سلسلة من المعسكرات التدريبية لإعداد كوادر تطوعية جديدة للمشاركة فى تنفيذ المرحلة الثانية من أكبر برنامج وقائى لحماية طلاب المدارس من تعاطى المواد المخدرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال العام الدراسى المقبل 2023/2024، استعداداً لتطبيق المرحلة الثانية فى 8000 مدرسة على مستوى محافظات الجمهورية، بعد تطبيق البرنامج فى 4460 مدرسة كمرحلة أولى خلال الفصل الثانى من العام الدراسى الماضى.

جاء ذلك فى الوقت الذى اعتبر فيه خبراء أن المخدرات، بما تمثله من خطر على المجتمع والاقتصاد، تمثل إحدى أدوات حروب الجيل الرابع التى تستهدف الدول والمجتمعات من دون حروب صريحة بالسلاح، مشيرين إلى أن زيادة جهود الوقاية والتوعية تُعتبر خط الدفاع الأول إزاء هذا الخطر، مع ضرورة تعميم تطبيق أحدث الأساليب العلمية فى المواجهة.