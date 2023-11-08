وزير الخارجية الأمريكي: إسرائيل لا تسعى لاحتلال قطاع غزة بعد الحرب

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل لا تريد احتلال غزة، عندما ينتهي «الصراع القائم مع حماس»، على حد قوله، في إشارة إلى الاعتداءات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي.

الحاجة لفترة انتقالية

ورأى وزير الخارجية الأمريكي، في تصريح أوردته صحيفة «ذي هيل» الأمريكية، أنه «قد تكون هناك حاجة لفترة انتقالية ما، عندما تنتهي الحرب»، وتحدث «بلينكن» عن أهمية أن يكون «الشعب الفلسطيني محورياً في الحكم» في غزة والضفة الغربية أيضاً.

ماذا سمع من القادة في إسرائيل؟

وأضاف: «ما سمعته من القادة الإسرائيليين هو أنهم ليس لديهم أي نية لإعادة احتلال غزة أو استعادة السيطرة عليها».

ودخل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ33 وسط ارتفاع أعداد الشهداء من الجانب الفلسطيني إلى أكثر من 10 آلاف شهيد، بينما ارتفع عدد القتلى من الجانب الإسرائيلي إلى نحو 1540 قتيلاً.