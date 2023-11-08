عضو بـ«الشيوخ الأمريكي»: نحث بايدن للضغط على إسرائيل لوقف عنف المستوطنين

حث مايك تيرنر، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على الضغط على إسرائيل لكبح عنف المستوطنين في قطاع غزة، وفقا لنبا عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي وقت سابق، حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية، بسبب «إمعان» قوات الاحتلال الإسرائيلي في عمليات القتل والقمع فضلا عن تشديد الحصار، وتسليح المستوطنين الخارجين على القانون، مشيرا إلى لأن هذه الأوضاع تنذر باندلاع المزيد من العنف.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن إسرائيل تشن حربًا حقيقية على الضفة الغربية راح ضحيتها نحو 163 شهيدا فلسطينياً منذ 7 أكتوبر الماضي، ومئات المصابين فضلا عن اعتقل نحو ألفي فلسطيني، في ظل استمرار عمليات قمع وإغلاق وحصار واستهداف المدنيين في كافة مناطق الضفة الغربية المحتلة.