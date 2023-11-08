عضو التحالف الوطني: قوافل الإغاثة لغزة لا تقتصر على نوع واحد من المساعدات

نفى بنك الطعام المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في بيان له، ما تداوله البعض بشأن المساعدات الإغاثية المقدمة للأشقاء في غزة.

مساعدات التحالف الوطني لأهالي غزة

وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنوي، أن قوافل الإغاثة «مسافة السكة» لا تقتصر على نوع واحد فقط من المساعدات، مشيرا إلى أن القوافل تشمل مجموعة متنوعة من الإمدادات الغذائية بما في ذلك الحبوب، اللحوم، الخضروات، الفواكه، الألبنان، المياه، البلح، العسل الإسود للإمداد بالطاقة، مما يضمن توفير تنوع غذائي للمستفيدين.

وأشار بنك الطعام، إلى أن شاحنات قافلة الإغاثة الثانية إلى غزة التي ساهم بها، تضم 100 شاحنة، بها ما يقرب من 2 مليون كجم من الإغاثات الغذائية، موضحا أن القافلة الأولى للبنك تضمنت 41 شاحنة.

المرحلة الثانية من مساعدات الإغاثة

جدير بالكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بدأ في تنفيذ المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة لأهالي قطاع غزة، موضحا أن المرحلة الثانية عبارة عن مد جسر بري متواصل من المساعدات لإرسال نحو 50 قاطرة بشكل يومي منتظم، وبدون حد أقصى محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية لدعم الفلسطينيين.