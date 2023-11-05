«مسافة السكة لأهالينا في فلسطين».. التحالف الوطني مستمر في مساعدة أهل غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مسافة السكة لأهالينا في فلسطين.. جهود التحالف الوطني المصري للعمل الأهلي لمساعدة أهل غزة».

وذكر التقرير، أنه لليوم الثاني على التوالي شاحنات القافلة الثانية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مستمرة، وهذه المرة نحو 35 قاطرة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية بمشاركة العديد من التحالف شاركت في القافلة.

دور كبير يؤديه التحالف

وجاء في التقرير، أن هذا المشهد يؤكد الدور الذي يؤديه التحالف الوطني في دعم الفلسطينيين من أجل تحقيق هدفه في رفع المعاناة عنهم؛ فالأمر لن يقتصر على إرسال الدعم مرةً واحدة فقط، ولكن الدعم سيكون موجودا ومستمرا بشكل دائم حتى تشهد الأوضاع في غزة تحسنا كبيرا.

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

وانطلقت القوافل بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار سعي مؤسسات التحالف وبذل ما في وسعها للتخفيف من وطأة الأحداث الصعبة التي يشهدها الشعب الفلسطيني، وفي إطار الدور الريادي للتحالف داخل وخارج مصر.