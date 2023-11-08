«حقوق الإنسان» بالنواب: أحداث غزة كشفت أكاذيب الغرب

قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الوضع في غزة أصبح معقدا للغاية وحالة الصمت العالمي أصبحت مهددة في إطار المصداقية والشفافية التي كان يتشدق بها الغرب بالإضافة إلى حالة الازدواجية والانفصام العالمي تجاه هذه الأزمة التي تحدث على أرض غزة.

حالة استنفار شديدة

وأضاف «رضوان»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر فضائية «الحياة»، أن هناك حالة استنفار شديدة، وحجم المشاركة المصرية في اجتماعات حقوق الإنسان بجنيف كبير للغاية، متابعا: «المشاركون المصريون جهزوا ملفات في هذا الصدد تم عرضها علينا بلجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب الأسبوع الماضي».

العمل والتنسيق مع البرلمان العربي

وتابع: «التقارير المُعدة في هذا الصدد قوية للغاية، وقد استندنا عليها في تجهيز ملف خاص لأخذه لمحكمة الجنائية بالتنسيق مع البرلمان العربي»، مؤكدا أنه يجري العمل والتنسيق مع البرلمان العربي كما أن التقارير متبادلة حول الأوضاع في غزة ومدعومة بفيديوهات ووثائق داعمة لمثل هذا الملف.