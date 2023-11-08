نائب محافظ سوهاج يترأس اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي

أناب اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، لترأس اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج الأسبق، وأعضاء المجلس الاقتصادي، وممثلي شركة مياه الشرب، والكهرباء، والغاز، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلي المستثمرين، والمجتمع المدني، وأعضاء التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

دعم الاستثمار بسوهاج

ورحب القاضي بجميع الحضور، مؤكدًا أهمية دور المجلس في التعاون مع المحافظة والجهاز التنفيذي في وضع الرؤى والخطط الاقتصادية للمحافظة، والعمل على دعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتذليل أية معوقات، لافتا أن المجلس الاقتصادي للمحافظة يعد أحد ثمار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

عرض الفرص الاستثمارية بالمحافظة

واستعرض نائب محافظ سوهاج، خلال الاجتماع الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية بشأن عرض الفرص التجارية والاستثمارية في عدد من الدول الأفريقية في ضوء الاستعدادات لمعرض التجارة البينية الإفريقي.

وناشد القاضي المستثمرين والشركات بالمشاركة في المعرض الدولي للتجارة البينية والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تم الإعلان عنها ووجه القاضي بحصر للمستثمرين والشركات الراغبة في التوسع في القارة الإفريقية سواء من خلال الاستثمار أو التصدير.

مقترحات لدعم الاستثمار بسوهاج

كما ناقش الاجتماع مقترحات جمعيه مستثمري سوهاج لدعم وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين بالمحافظة، كما ناقش الموقف الخاص بمصانع أخميم الإنتاجية وسبل تطوير ودعم تلك المصانع.

موضوعات اجتماع جمعية المستثمرين

تناول الاجتماع أيضا عرض موضوع التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر المقدم من الدكتور سميح حليم عضو المجلس، واختتم الاجتماع بمناقشة الفرص والتحديات الخاصة بمشروعات المحافظة الإنتاجية وسبل تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات.