مواعيد المقابلات الشخصية لوظائف «مياه سوهاج».. اعرف الأوراق المطلوبة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف فني تشغيل، وفني معمل وفني مساحة، وكاتب، ومدخل بيانات وأمين خزينة وعامل تشغيل وحرفي وسائق وسائق معدات ومراقب أمن، وذلك في الفترة من 19 نوفمبر إلى 28 من نفس الشهر.

مواعيد مقابلات وظائف مياه سوهاج

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إنه سيتم عقد المقابلات الشخصية لوظائف مهندس وكيميائي وأخصائي سلامة وصحة مهنية وأخصائي موارد بشرية ومحاسب في الفترة من 3 ديسمبر 2023 حتى 6 من نفس الشهر.

رابط مواعيد المقابلات الشخصية بمياه سوهاج

وأوضح اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الإدارة لشؤون الرقابة بالشركة، أنه يمكن معرفة مقر المقابلة وتوقيتها من خلال الدخول على موقع الشركة الإلكتروني من هنا والبحث بالرقم القومي.

الأوراق المطلوبة لوظائف مياه سوهاج

وكشفت المحاسبة سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية أنه على كل متقدم الحضور وفقاً للجدول والكشوف المعلنة على موقع الشركة وإحضار أصل بطاقة الرقم القومي.