وفد من البنك الدولي يتفقد المشاريع التنموية في سوهاج

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، وفد بعثة البنك الدولي، والمكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، خلال زيارتهم للمحافظة لمناقشة موقف التقدم في تنفيذ البرنامج وخطط العمل خلال عام 2024.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية، مدير المكتب التنسيقي للبرنامج، وكاترين توفي مدير الممارسات الحضرية بالبنك الدولي، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور محمد عبد الهادي نائب مدير وحدة التنفيذ المحلية، واللواء ضياء أبو العزم استشاري الدعم المؤسسي للتنمية.

وفد البنك الدولي بسوهاج

ضم الوفد كل من: «جون خير، و زيشان كريم، ومجد زهران، وسمر عادل ممثلي البنك الدولي، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير وحدة حياة كريمة، ومسئول الاعتبارات المجتمعية، وأحمد عمر، وراجية رياض، وربيع عبد البصير، وكريم محمود، وكيرلس إيهاب، أعضاء المكتب التنسيقي».

مشروعات تنمية الصعيد بسوهاج

وتأتي زيارة اليوم لتفقد ومتابعة عدد من مشروعات البرنامج التي تم تنفيذها على أرض الواقع بسوهاج، وتأثير تلك المشروعات في إحداث تنمية حقيقية لخدمة المواطنين، ومنها «سوق مدينة ناصر الحضري الجديد، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، والحديقة المتحفية بمدينة ناصر، ومجمع الهجارسة لمعالجة الصرف الصحي».