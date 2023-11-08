محافظ سوهاج يستعرض نتائج برنامج تنمية الصعيد مع وفد البنك الدولي

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعًا مع وفد بعثة البنك الدولي، والمكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لمناقشة موقف التقدم في تنفيذ البرنامج وخطط العمل خلال عام 2024، ولتحسين البنية التحتية وتطوير الإدارة المحلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، ومدير المكتب التنسيقي للبرنامج، وكاترين توفي مدير الممارسات الحضرية بالبنك الدولي، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور محمد عبد الهادي نائب مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم استشاري الدعم المؤسسي للتنمية بالمحافظة، وجون خير، وزيشان كريم، ومجد زهران، وسمر عادل ممثلي البنك الدولي، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير وحدة حياة كريمة، ومسؤول الاعتبارات المجتمعية، وأحمد عمر، وكريم محمود، وكيرلس إيهاب، وراجية رياض، وربيع عبد البصير، وأعضاء المكتب التنسيقي، وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية بديوان عام المحافظة.

محاور برنامج تنمية الصعيد بسوهاج

وناقش محافظ سوهاج خلال الاجتماع مع وفد البنك الدولي، والمكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، عددًا من الأمور وهي:

- برنامج التنمية المحلية والاستثمارات.

- دعم التكتلات.

- ترفيق المناطق الصناعية.

- دعم التنمية البشرية.

- تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

مشروعات تنمية الصعيد بسوهاج

وأكد محافظ سوهاج أهمية مشروعات برنامج التنمية المحلية، في تنفيذ أعمال البنية التحتية، والعديد من المشروعات التي تخدم المواطنين في كافة القطاعات، والتفكير في طرق جديدة للتخطيط والتخطيط التشاركي وخلق المزيد من فرص العمل من خلال دعم التكتلات المختلفة.

وأشاد الدكتور هشام الهلباوي بدور وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، وما تحقق في محافظة سوهاج خلال الأربع سنوات الماضية، مؤكدا أن محافظة سوهاج أصبحت نموذجا فريدا يحتذى به لتنفيذ البرنامج في محافظات أخرى،

برنامج تنمية الصعيد بسوهاج

وعرضت كاترين توفي مدير الممارسات الحضرية بالبنك الدولي برنامج التنمية المحلية، على مدار السنوات السابقة بسوهاج، تضمن مقارنة بين الوضع قبل وبعد تنفيذ البرنامج، من خلال التكتلات الاقتصادية، التخطيط، والمتابعة، والصيانة، والتنمية الحضرية والعمرانية، تنمية الموارد، تحسين الخدمات، بناء القدرات، التنمية الصناعية.