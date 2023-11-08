تنفيذي الوادي الجديد يصدر حزمة قرارات منها إطلاق حملة للتبرعات لصالح أهالي غزة

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، واللواء وليد منصور مساعد مدير أمن المحافظة والقيادات الأمنية والتنفيذية، وعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

تكريم التنفيذيين في محافظة الوادي الجديد

واستهل المحافظ الجلسة بتكريم نبيل حنفي، رئيس مركز الفرافرة السابق، وذلك لبلوغه السن القانونية للمعاش، معربًا عن تقديره لجهوده وتفانيه في آداء مهامه الوظيفية، متمنيًا له التوفيق.

قرارت هامة بالمجلس التنفيذي لمحافظة الوادي الجديد

وبحث محافظ الوادي الجديد عدد من الموضوعات واتخاذ قرارات بشأنها، موجهًا بما يلي:

التأكد من جاهزية اللجان الخاصة بالانتخابات الرئاسية بالمدارس وتوفير كل الاحتياجات اللازمة.

حصر أعداد المعلمين بالتخصصات المختلفة لتوزيع وسد العجز بالمراكز النائية.

توفير الأدوية اللازمة لمكافحة النمل الأبيض بالقرى بدعم 50% من المحافظة.

سرعة الانتهاء من تركيب العدادات الكودية للآبار الزراعية في إطار خطة المحافظة للحفاظ على الخزان الجوفي.

إجراء فحص طبي شامل للأطفال بالحضانات والمدارس للكشف عن أمراض سوء التغذية وتوفير العلاج اللازم، وصرف وجبات غذائية لأطفال الحضانات.

حصر أعداد الغارمات وسداد الديون المستحقة وفقًا لبحث الحالة الاجتماعية.

سرعة الانتهاء من فرش وتأثيث الوحدات الصحية بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إطلاق حملة تبرع لإرسال مساعدات غذائية لأهالي غزة مقدمة من أهالي المحافظة والمستثمرين.

صرف كوبونات لشراء السلع الأساسية والخضروات بدعم من المحافظة لصغار الموظفين ومنحها مجانًا لذوي الاحتياجات الخاصة ومستحقي تكافل وكرامة.