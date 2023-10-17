أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد موعد استلام التابلت للعام الدراسي الحالي 2023-2024، والأوراق المطلوبة لاستلام التابلت التعليمي، والمصروفات وطريقة سدادها.

الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي في الوادي الجديد

ويقدم «الوطن» لطلاب الصف الأول الثانوي بالوادي الجديد وأولياء أمورهم، الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت للعام الدراسي الحالي.

وقال المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، لـ«الوطن»، إنه تم اتخاذ كافة التدابير لسرعة تسليم تابلت الثانوية العامة 2024 للطلاب.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أنه جرى الانتهاء من تسجيل البيانات الخاصة بأجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي في الوادي الجديد من خلال التطبيق الإلكتروني وتسجيل الإمكانيات التكنولوجية بالمدارس بشكل دقيق وتسجيل بيانات المبنى المدرسي.

موعد تسليم تابلت الثانوية العامة

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أنّ موعد تسليم تابلت الثانوية العامة 2024 في محافظة الوادي الجديد سيبدأ الشهر المقبل من أول نوفمبر، عقب الانتهاء من تسجيل بيانات الطلاب الخاصة بأجهزة التابلت التعليمي لطلاب المرحلة الثانوية.

شروط تسليم التابلت بالمدارس

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي الجديد، توزيع التابلت التعليمي عقب موعد تسليم تابلت الثانوية العامة 2024 في محافظة الوادي الجديد للمديرية إلى الإدارات التعليمية ويتم تسليمها للمدارس، على أن يتسلمها لطلاب الصف الأول الثانوي عقب سداد قيمة التأمين، مع منح الطالب الجهاز اللوحي بكامل مشتملاته التكنولوجيا.

خطوات استلام التابلت اللوحي

ويسجّل مسؤول تسليم التابلت التعليمي في كل مدرسة قبل تسليمها للطلاب على سيستم وزارة التربية والتعليم، وإضافة المحتوى الرقمي على الموقع الرسمي وكذلك بنك المعرفة وتسجيل المنصات الرقمية.

الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت

وكشف وكيل وزارة التربية و التعليم الوادي الجديد عن الأوراق المطلوبة من كل طالب بالمرحلة الثانوية لاستلام التابلت التعليمي وهي:

- صورة شهادة ميلاد الطالب.

- صورة من الرقم القومي لولي الأمر.

- إيصال تأمين التابلت.

- سداد المبلغ التأميني للتابلت.

- إقرار تسليم التابلت من المدرسة.

- صورة إقرار تسليم التابلت موقعة من ولي أمر الطالب.

مصروفات استلام التابلت

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد إلى أنّ مصروفات تأمين التابلت اللوحي هي 105 جنيهات تدفع بواسطة البريد المصري، ويتم استلام إيصال بذلك.