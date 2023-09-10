الوادي الجديد تبحث توطين 150 أسرة من محافظة كفر الشيخ

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، وفد محافظة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة، لبحث الخطوات التنفيذية لمشروع الجذب السكاني الذي تنفذه الوادي الجديد وفقًا لبروتوكول التعاون المُوقَع مع عدد من محافظات الجمهورية؛ لاستقدام وتوطين عدد من المواطنين مع توفير منزل وقطعة أرض زراعية لكل مستفيد بالمشروع.

وأوضح محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في تصريحات صحفية، أن المشروع يأتي بدعم من القيادة السياسية لاستغلال الإمكانات المتاحة بالمحافظة وتوطين التنمية المستدامة بالخروج من الوادي الضيق وتعمير واستصلاح الأراضي الزراعية الشاسعة الصالحة للزراعة بنطاق المحافظة.

الانتهاء من تأثيث 90 منزلا بقرى بشائر الخير

وأشار محافظ الوادي الجديد، إلى أن المحافظة انتهت من إنشاء وتأثيث 90 منزلا بقرية بشائر خير الوادي شمال مدينة الخارجة، كمرحلة أولى للمستفيدين من محافظة كفر الشيخ، فضلًا عن استصلاح 400 فدان بالمنطقة المجاورة للقرية بواقع 4 فدان لكل مستفيد.

من ناحية أخرى، قامت نائب المحافظ بمرافقة الوفد لتفقد المنازل المخصصة للمستفيدين والخدمات المتاحة والتي تضم مدرسة ووحدة صحية، ومسجد ومخبز وملعب رياضي ومشروع صوب زراعية ومحلات تجارية.

كما تفقد الوفد الأراضي الزراعية المخصصة للمشروع، مشيدين بجودة وملائمة التربة والمناخ لكافة أنواع الزراعات.