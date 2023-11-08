أول تعليق من أسرة الطفل العبقري بعد الموافقة على إلحاقه للدراسة بكلية العلوم

سعادة كبيرة انتابت أسرة الطفل يحيى عبدالناصر محمد، المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، بعد التوجيه الرئاسي بإلحاقه للدراسة بكلية العلوم، جامعة دمياط، نظرا لنبوغه العلمي، وتكليف وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، باستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك.

والدة الطالب يحيى عبدالناصر محمد، أكدت في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن طفلها عبقري ويستحق أن يلتحق بالجامعة بدلا من استكمال مراحل دراسته موجهة الشكر لرئاسة الجمهورية على التوجيه بإلحاق ابنها للدراسة بكلية العلوم: «في مسؤول كبير تواصل معانا وأبلغنا إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه برعاية ابني وحصوله على منحة كاملة، ومكنتش مصدقة، لإن أنا في 2022 رحت لجامعة دمياط وطلبت إلحاق ابني بكلية الهندسة نظرا لتفوقه».

12 عاما هو عمر الطفل العبقري كما يطلق عليه معلميه وأهالي بلدته، وفق والدته: «ابني من صغره وهو موهوب وبيعرف يعمل العمليات الحسابية المعقدة، فضلا عن تعلمه الإنجليزي بشكل ممتاز واحنا عملنا اختبارات له في أماكن كتير والكل بيشيد به ومؤمن أنه نابغة، وكما كان فيه اختبارات من كليتي العلوم والهندسة بدمياط تؤكدان على أنه استوعب دروس الكيمياء والفيزياء والرياضيات وكذلك علوم الحاسب الآلي».

يذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إلحاق الطالب يحيى عبدالناصر محمد، المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، للدراسة بكلية العلوم، جامعة دمياط، نظرا لنبوغه العلمي، مع قيام وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، باستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك، وفقا للتوجيه الرئاسي.