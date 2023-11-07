حماية الطفل بسوهاج تمنع ختان 3 فتيات.. وتأخذ تعهدا على أولياء الأمور

منعت وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، 3 طفلات تتراوح أعمارهن ما بين العاشرة والرابعة عشر من قرى مركز دار السلام تجمعهن صلة قرابة، من إجراء عملية الختان لهن حيث كان مقررا إجراء عملية الختان خلال الأيام القليلة المقبلة.

كان قد ورد بلاغات من خط نجدة الطفل، يفيد بإجراء عملية الختان للفتيات خلال الأيام المقبلة لتقوم وحدة حماية الطفل باللجنة الفرعية لحماية الطفل بدار السلام، باستدعاء أولياء أمور الفتيات إلى مقر اللجنة الفرعية وتقديم الوعي لهن.

بلاغ بختان 3 طفلات بسوهاج

قال أبو السعود الديب مدير وحدة حماية الطفل بدار السلام بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إنه جرى أخذ التعهدات والإقرارات اللازمة على أولياء أمور الطفلات بعدم إجراء الختان في أي وقت وبأي طريقة وتحملهم المسؤولية القانونية والجنائية حال مخالفة ذلك، وفي حالة نيتهم إجراء عملية الختان في أي وقت بعد توقيعهم الإقرارات سيتم عمل مذكرة ورفع الإقرارات الموقعة منهم للنيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

توعية أولياء الأمور بأضرار الختان

كما قامت لجنة حماية الطفل بمحافظة سوهاج بتوعية أولياء الأمور بخطورة وأضرار الختان النفسية والصحية والاجتماعية على الطفلات، وتهيب اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز دار السلام بالمواطنين الإبلاغ عن أب خطر أو أي شكاوى متعلقة بالطفل عن طريق الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 أو التوجه إلى مقر اللجنة الفرعية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام.