ندوة في مدرسة ناصر الإعدادية بنات بالبحيرة للتعريف بقانون الطفل

نظم فرع المجلس القومى للطفولة والأمومة في البحيرة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، ندوة تثقيفية بمدرسة ناصر الإعدادية بنات، للتعريف بقانون الطفل وخط نجدة الطفل 16000، وكيفية رصد حالات الأطفال المعرضين للخطر.

تعريف التنمر وأضراره

وتناولت الندوة تعريف التنمر الذى يعد ظاهرة إجتماعية مرفوضة شكلاً وموضوعاً، وكذا الابتزاز الإلكتروني والتغذية السليمة للاطفال حاضر فيها الشيخ عبدالرحمن سعد وكيل إدارة أوقاف شبراخيت.

منظومة حماية الطفل

تأتي الندوة في إطار الجهود المبذولة لتفعیل منظومة حماية الطفل وتنفيذ برنامج التوسع في حصول الأطفال المعرضين للخطر على كامل حقوقهم، وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وشهدت محافظة البحيرة خلال الأيام الماضية تنفيذ العديد من الفاعليات والندوات المتعلقة بالأطفال في مختلف مدارس المحافظة، وتناولت العديد من التعريفات المتعلقة بالأطفال