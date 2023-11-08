لحظة تفجير الاحتلال الإسرائيلي منزل الطفل الأسير محمد الزلباني بمخيم شعفاط

نشر تلفزيون فلسطين الرسمي، مقطع فيديو قصير يوضح لحظة تفجير قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة الأسير الطفل محمد باسل الزلباني فجر اليوم الأربعاء.

تفجير قوات الاحتلال منزل الأسير الطفل الزلباني

فجرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزل عائلة الأسير الطفل محمد باسل الزلباني، في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت في ساعات الصباح، مخيم شعفاط، تمهيدا لهدم منزل الأسير الطفل الزلباني، الذي يتهمه الاحتلال بمحاولة تنفيذ عملية طعن على حاجز مخيم شعفاط العسكري في فبراير الماضي.

وأغلقت قوات الاحتلال المخيم ومنعت الحركة فيه، تزامنًا مع ذهاب الأطفال والطلبة إلى المدارس، ومارس جنود الاحتلال اعتداءاتهم وتنكيلهم بأطفال وطلبة المدارس.

اعتقال الطفل الزلباني

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت الطفل الزلباني، في 13 من فبراير الماضي.

وصادقت محكمة الاحتلال على هدم منزل عائلة الزلباني رغم التماس قدمته منظمة حقوقية ضد أمر الهدم الذي أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي.