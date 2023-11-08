«معلومات الوزراء»: كتيب المستثمرين لدعم التواصل الفعال وتذليل العقبات

قالت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس شؤون المكتب الفني لمركز معلومات مجلس الوزراء، إنَّ إصدار «معلومات الوزراء» كتيباً للرد على 17 سؤالا واستفسارا مُلحا للمستثمرين المحليين والدوليين، يأتي في سياق اهتمام الحكومة ببذل العديد من الجهود لجذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

«عبد المنعم»: الحكومة تستهدف من إصدار الكُتيب تحقيق التواصل الفعال

وأضافت «عبد المنعم»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية شيرين عفت، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ الحكومة تستهدف من إصدار الكُتيب تحقيق التواصل الفعال مع المستثمرين، موضحة أن أساس الكتيب هو وحدة علاقات المستثمرين بـ وزارة المالية والتي تعقد العديد من اللقاءات الدوية مع المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب.

الشفافية وتوفير المعلومات لدعم اتخاذ القرار

وتابعت رئيس شؤون المكتب الفني بمجلس الوزراء، أنَّ الإجابة على التساؤلات وتوفير المعلومات كافة بشفافية للمستثمرين، يدعم عملية صنع القرار، موضحة أن الأسئلة التي اهتم بها «الكتيب» بالاجابة عنها، كانت ضمن الإسئلة المتكررة للمستثمرين خلال اللقاءات الدورية مع «المالية».