إشادة عربية بوزيرة الشؤون الاجتماعية الإسبانية بسبب موقفها ضد إسرائيل

أشاد العديد من أهالي فلسطين والوطن العربي بمطالبة وزيرة الشؤون الاجتماعية الإسبانية بالإنابة إيوني بيلارا، الدول الأوروبية بقطع علاقتها مع إسرائيل، واتخاذ عدة إجراءات بحقها بسبب قصفها المدنيين في غزة .

وزيرة شؤون إسبانية تدين الاحتلال

ولفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية، إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب عبر قصف السكان المدنيين، وهو ما يمثل عقابًا جماعيًا، وانتهاكا للقانون الدولي بقتلهم الأطفال والنساء ووجود عدد كبير من الشهداء في خلال شهر فقط.

وأدانت مخطط الاحتلال الإسرائيلي الذي يقوم بتنفيذه في غزة من خلال سرقة أراضي الفلسطينيين ومضايقتهم وقتلهم.

قتل المدنيين والأطفال

وشددت على أنه لا أحد ينكر الألم الناجم عن مقتل المدنيين الإسرائيليين، لكن إسرائيل تتجاهل آلام الفلسطينيين، والوفيات الرئيسية تقع في الجانب الفلسطيني الموجود الآن في غزة.

4 إجراءات ضد إسرائيل

وكانت قد دعت بيلارا الدول الأوروبية إلى اتخاذ 4 إجراءات ضد إسرائيل وهي؛ قطع العلاقات الدبلوماسية معها، وفرض عقوبات اقتصادية شبيهة بالتي فرضها الغرب على روسيا.

وكذلك حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل، وتقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وجميع القادة السياسيين الآخرين الذين قصفوا المدنيين في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية.