حفيد طه حسين: جدي كان يعطينا ريال فضة عيدية.. ولم أره في أحمد زكي

استضافت الإعلامية منى الشاذلى، المهندس حسن محمد حسن الزيات حفيد طه حسين، في حلقة خاصة ببرنامج «معكم منى الشاذلى» على قناة on، وتحتفى فيها بمرور 50 عامًا على رحيل عميد الأدب العربي طه حسين.

عندما توفي جدي كان عمري 24 عاما

وقال المهندس حسن محمد حسن الزيات: عندما توفي جدى كان عمرى 24 عاما، وكنت أراه على فترات، وكان يفرغ نفسه لنا عندما كنا نقابله فى إيطاليا لاستقبال أحفاده، وكنا «نتشعبط» على حجره ونبحث عن الشيكولاتة ويعطينا ريال فضة عيدية.

زوجته كانت سيدة عظيمة

وأضاف حفيد طه حسين، خلال الحلقة، «لم أشعر أنه مشهور ومعروف وعظيم إلا عندما أتممت 16 عاما، وزوجته كانت سيدة عظيمة، وندمت على تعلم الفرنساوى إلا بعد فوات الأوان»، لافتا إلى أن حديثه كله مع زوجته كان باللغة الفرنسية.

وتابع: «كنت أحب أعرف ماذا كان يسمع فهو كان يحب الموسيقى الغربية الكلاسيكية، والشرقية، ولم أرَ جدي في الفنان أحمد زكي في مسلسل الأيام».