الجامعات تنتهي من تحميل المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمية

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، الانتهاء من تحميل المقررات الدراسية لطلاب الفرق الدراسية المختلفة عبر المنصات التعليمية المركزية، وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والتي حلت بديلًا للكتاب الورقي منذ أكثر من 3 سنوات، موضحين أنّه لا توجد أي كتب ورقية داخل الحرم الجامعي، وأن الدراسة تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

رفع مقررات الدراسة عبر المنصات التعليمية

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، الانتهاء من أعمال رفع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الأول عبر المنصات التعليمية المختلفة، وكذلك تحديث وتطوير التدريبات المختلفة لجميع الكليات، مؤكدًا أنّه لا توجد أي مقرارات أو كتب دراسية داخل الحرم الجامعي، وأنّ الأمور تسير بصورة منتظمة وهادئة، وأن الامتحانات لمختلف الشعب في موعدها.

من جهته قال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، إنّ أعمال الدراسة بمختلف الكليات للعام الجامعي منتظمة، مؤكدًا أنّ جميع المقررات الدراسية للطلاب عبر المنصات التعليمية التابعة للجامعة، وأنّه لاتوجد أي مشكلات بشأنها، موضحًا أنّ الجامعة مجهّزة ومزوّدة بإمكانات عالمية.

إتاحة المقررات

وقالت الدكتورة هبة سالم، رئيس جامعة أكتوبر التكنولوجية، إنّ جميع المقررات متاحة للطلاب عبر المنصة التعليمية المركزية للجامع، وأنه جرى الانتهاء من رفع كل المقررات وفقًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.