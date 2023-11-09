الجامعات التكنولوجية: نستهدف الفترة المقبلة جذب طلاب وافدين 

أكد عدد من رؤساء الجامعات التكنولوجية، ومصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انتظام العمل بمختلف الكليات وفقاً للخريطة الزمنية للعام الجامعي، موضحين أن 80% من الطلاب المقبولين في الكليات من طلاب الشهادات الفنية و20% من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، مؤكدين أن أكثر من 50% من الدراسة بنظام التدريبات العلمية وكذلك الاختبارات، مشددين على أن هناك مخططا لتكثيف التدريبات للطلاب مع المصانع والشركات المختصصة.

انتظام العمل بمختلف الكليات وفقاً للقواعد والضوابط

وأكدت الدكتورة هبة سالم، رئيس جامعة أكتوبر التكنولوجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انتظام العمل بمختلف الكليات وفقاً للقواعد والضوابط التي أقرها المجلس، لافتة إلى أن الجامعة تستهدف الفترة الحالية زيادة فرص التدريب العملي في المصانع والشركات لطلاب الكليات، منوهة بأن الامتحانات تكون متساوية بين الجانب النظري والعملي بنسبة موحدة 50% لكل منهما، مضيفة أن الجامعة تستهدف الفترة المقبلة جذب للطلاب الوافدين من خلال توفير البرامج الدراسية المتخصصة المتماشية مع متغيرات الثورة الصناعية وتلبي وظائف المستقبل.

وقال الدكتور عربي كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إن الجانب العملي وتدريب الطلاب في المصانع والشركات جزء رئيسي من نظام الدراسة في الكليات، منوهاً بأن طبيعة الاختبارات للطلاب موزعة ما بين 50% للجانب العلمي و50% للجانب النظري، مؤكداً أن نسبة الطلاب المقبولين في الجامعة موزعة ما بين 80% من الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية و20% من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وأنه جرى إدراج الجامعات التكنولوجية على منصة ادرس في مصر لإتاحة التقدم للطلاب الوافدين.