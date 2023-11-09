حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تبدأ الدعاية الانتخابية اليوم في المحافظات

تنتطلق أولى أيام دعاية الانتخابات الرئاسية للمرشحين، اليوم، وعكفت جميع الحملات الانتخابية للمرشحين على وضع خطة واستراتيجة التواجد في المحافظات لعقد اللقاءات الجماهيرية، من ضمنها حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، التي وضعت خطة الدعاية والترويج لمرشحها في جميع المحافظات.

وكشف اللواء زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، عن خطة تحركات الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي، خلال الساعات المقبلة، قائلًا في تصريحاته لـ«الوطن»: «الحملة وضعت استراتيجية شاملة للترويج للبرنامج الانتخابي لمرشحنا في نطاق جغرافي شامل دون إقصاء أي مناطق، إذ سنعمل خلال الساعات المقبلة على نشر صورٍ وبنرات المرشح الرئاسي حازم عمر في كل الميادين الرئيسية بمختلف المحافظات، في سياق الترويج لمرشحنا بالشارع بشكلٍ مرئي أمام المواطنين».

مندوبون في المحافظات لتوزيع البرنامج الانتخابي

وأضاف الشقنقيري، أنّ حملة المرشح الرئاسي حازم عمر وجّهت جميع المندوبين إلى المحافظات والمراكز والقرى، لتوزيع برنامج المرشح الانتخابي على المارة في الشارع، والتواصل مع المواطنيين لتعريفهم بأبرز مطالبهم من المرحلة المقبلة، وشرح أولوليات البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي، حازم عمر.

يُذكر أنّ الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر، أعلنت اختيارها رمز «السلم» كرمز انتخابي لمرشحهم خلال الانتخابات الرئاسية المنتظر إجراؤها مطلع الشهر المقبل.