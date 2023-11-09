انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة 2024 اليوم

تبدأ الدعاية الانتخابية لمرشحى الانتخابات الرئاسية 2024 اليوم الخميس، تزامنا مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، نائب رئيس محكمة النقض، القائمة النهائية للمرشحين بعد اختيار الرموز الانتخابية، أمس، وفقا لما هو محدد بالجدول الزمنى لمواعيد وإجراءات الانتخابات.

وحددت الهيئة يوم 15 نوفمبر ولمدة 15 يوما قبل الاقتراع، كآخر موعد للتنازل عن الترشح، كما حددت يوم 29 نوفمبر لتوقف الدعاية الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج فى اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي لكل دولة.

موعد الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج

كما حددت الهيئة 3 أيام لاقتراع المصريين بالخارج، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام 1 و2 و3 ديسمبر، وقررت بدء فترة الصمت الدعائي الثاني للمصريين في الداخل يوم 8 ديسمبر قبل موعد الاقتراع بـ48 ساعة، ونشرت الهيئة فى بيان لها أن عملية الاقتراع في الداخل تستمر على مدار 3 أيام وهي 10 و11 و12 ديسمبر، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

ووفقاً لبيان الهيئة، تضم قائمة المرشحين النهائية للانتخابات الرئاسية، وفقا لأسبقية التقدم بأوراق الترشح، كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، وعبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى.