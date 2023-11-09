قافلة بيطرية للكشف على 3 آلاف رأس ماشية في قرية جلال بمطروح

أعلنت محافظة مطروح الانتهاء من قافلة بيطرية لعلاج المواشي في الضبعة، في ظل جهود الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنفيذاً لتوجيهات اللواء المحافظ خالد شعيب بالحرص على وصول الخدمات إلى كافة المناطق بالقرى والتجمعات الصحراوية، وجرى توقيع الكشف البيطري على الأغنام والماعز في قرية جلالة على 2810 رؤوس.

مكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية

وقال الدكتور سعد جويلى مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح، اليوم، إنه بالتنسيق مع مؤسسة الأورمان الخيرية وإحدى شركات قطاع البترول جرى تنظيم قوافل بيطرية مكثفة بقرية جلال بمركز الضبعة، تمكنت من تجريع ورش 1200 رأس أغنام وماعز لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية، و200 حالة كشف وعلاج لطيور تربية منزلية و600 حالة علاجية للأغنام والماعز و10 أبقار بالإضافة لتحصين 400 رأس من الأغنام وترقيم وتسجيل عدد 400 رأس أغنام بإجمالي عدد 2810 رؤوس.

فريق بيطري مدرب لعلاج الحيوانات والطيور

وأضاف أن مديرية الطب البيطري قدمت الدعم اللوجستي الكامل بتوفير العلاجات والأطباء البيطريين المتميزين المدربين على أحدث طرق المكافحة والعلاج للأمراض، بهدف تنمية الثروة الحيوانية خاصة أغنام البرقي التي تشتهر بها مطروح.