الفئات المستحقة للحصول على شقة إيجار من سكن كل المصريين.. اعرفها

أعلنت الحكومة طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، كمشروع تجريبي أولي، بواقع 1000 وحدة سكنية في 4 محافظات مختلفة «الجيزة - بني سويف - الشرقية - المنوفية».

وأفادت بأن شروط التعاقد تنص على أن تكون المدة الإيجارية 7 سنوات، مع إمكانية تجديدها حسب رغبة العميل وحينها يكون الإيجار حسب القيمة الإيجارية السوقية للموقع وقتها.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، الفئات المستحقة للحصول على وحدة سكنية بنظام الإيجار ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين».

الفئات المستحقة للحصول على الإيجار

- المواطن الذي دخله 6000 جنيه كحد أقصى.

- الأسرة التي يصل دخلها إلى 8000 جنيه كحد أقصى.

- المواطن الذي دخله 2500 كحد أدنى.

- مسموح للأشخاص الذين سبق بهم الاستفادة من وحدات الإسكان السابقة، الحصول على الوحدات الإيجارية، ولكن بشرط عدم الحصول على الدعم النقدي الذي سيتم تقديمه من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

دعم المواطنين في إيجار شقق الإسكان

وحددت الحكومة الحد الأقصى للدعم النقدي، بالنسبة للوحدات التي مساحتها 90 مترا مربعا، والوحدات ذات المساحة 75 مترا مربعا، وهي كالآتي:

- بالمسبة للمستفيدين من الوحدات الإيجار ذات المساحة 90 مترا مربعا، يكون الحد الأقصى للدعم النقدي، 90 ألف جنيه، وهذا للمواطن الذي دخله 2500 جنيه ويتدرج حتى يصل إلى 5000 إلى 5900 جنيه.

- وبالنسبة للمستفيدين من الوحدات الإيجار ذات مساحة 75 مترا مربعا، يكون الحد الأقصى للدعم النقدي 60 ألف جنيه، وهذا للمواطن الذي دخله الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه.

وأكدت الحكومة، في بيان رسمي لها، أن المواطن المستفيد من شقق سكن كل المصريين بنظام الإيجار، لا يمكنه تملك الوحدة السكنية في نهاية مدة الإيجار، مشددة على المواطنين بعدم استخدام الوحدة السكنية كأي نشاط مختلف غير السكن.