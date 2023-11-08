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مساعد وزير الإسكان يترأس اجتماع لجنة المنتدى الحضري العالمي

كتب:

أيمن حمزة
12:21 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
مساعد وزير الإسكان يترأس إجتماع لجنة المنتدى الحضري العالمي

مساعد وزير الإسكان يترأس إجتماع لجنة المنتدى الحضري العالمي

تستعد مصر لتنظيم المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة، والذي سيعقد في القاهرة في نوفمبر 2024، إذ ترأس الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، الاجتماع التنسيقي للَّجنة الرئيسية المنظمة للمنتدى، إذ تم مناقشة عددٍ من النقاط الهامة، والتي تتعلق بأجندة عمل المؤتمر، وأهم محاوره الرئيسية، وكذا الإجراءات اللوجستية الخاصة بمكان انعقاد المؤتمر، وأماكن الإقامة، والتنقل داخل القاهرة.

وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن الدولة المصرية تٌولى أهمية كبرى بالتنمية الحضرية المستدامة، اتساقاً مع أهداف الأمم المتحدة والاستراتيجية الوطنية للإسكان، التي أطلقتها مصر، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكّد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر، يُعد فرصة جيدة لعرض الجهود المبذولة والتجربة العمرانية المصرية الحديثة، ولا سيما في مجال إنشاء الجيل الرابع من المدن الذكية، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، بجانب تبادل الخبرات بين الدول المشاركة، والدول الأعضاء.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عددٍ من التوصيات، والإجراءات التنسيقية والخطوات الأولى، تمهيداً للبدء في تنفيذها بشكل مرحلي.

ويأتي انعقاد المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة، في إطار اهتمام مصر بالتنمية الحضرية المستدامة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.