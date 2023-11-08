شروط شقق الإيجار من وزارة الإسكان.. بـ1200 جنيه

حصلت «الوطن» على نسخة من الشروط والضوابط الجديدة الخاصة ببرنامج طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي، ضمن برنامج سكن لكل المصريين وذلك عقب اعتماد مجلس الوزراء اقرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الخاص، وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

شروط شقق الإيجار من الحكومة

تضمن الطرح الجديد الجاري الإنتهاء من إعداده للطرح بمعرفة صندوق الإسكان الاجتماعي بقيادة مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والذي حصلت «الوطن» على نسخة من شروطه

1- يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي حلال الاليام القليلة المقبلة ،وحدات سكنية بنظام الإيجار بهدف تقديم وحدات سكنية بقيمة إيجارية مدعومة للمواطنين من مخفضي الدخل.

20 ألف وحدة سكنية بالمحافظات

2 - يتضمن الطرح الجديد، إتاحة عدد 1000 وحدة سكنية فى 4 محافظات (المنوفية، الجيزة، الشرقية، بني سويف)، وصولا إلى عدد 20-30 ألف وحدة سكنية من وحدات مشروع سكن كل المصريين الجاهزة للتسليم بعدد من المحافظات، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء نظام إلكتروني جديد لبرنامج الإيجار للمواطنين من مخفضي الدخول.

شروط تعاقد المواطنين علي وحدات الإسكان وضوابط السداد

3 - أن تكون المدة الإيجارية للوحدات السكنيه المدعومة 7 سنوات، على أن تجدد حسب رغبة العميل بدون أي دعم نقدي وبنفس القيمة الإيجارية السوقية للموقع.

4 - أن يكون الإيجار الشهري 1500 جنيها للوحدة السكنية والتي تبلغ مساحتها 90 م2، ومبلغ 1200 جنيها شهرياً للوحدة السكنية مساحة 75 متر، شاملاً مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، على أن يزداد بواقع نسبة 7% سنوياً، ويسدد المستفيد نسبة 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري.

5- يقوم الصندوق بسداد المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن، كما يقوم المواطن بسداد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع ثلاثة شهور من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار، ويقوم الصندوق بتركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع من خلال مديريات الإسكان وأجهزة المدن وسداد تكلفتها ويحتفظ بملكيتها، على أن يتم تسليم كروت العدادات للمواطن لشحنها وبدء استخدامها، ويقوم المواطنون بردها مع انتهاء مدة الإيجار، حال تسليمها للدولة من جديد.

الضوابط القانونية اللازمة للوحدات السكنية بنظام الإيجار الشهري

6 - في حالة تأخر المواطن عن سداد الإبحار يتحمل غرامة تأخير بنسبة 2% شهرياً على أن تتخذ الدولة الإجراءات القانونية بعد الشهر الأول، وصولاً إلى اجراءات الإخلاء في الشهر الثالث.

شروط الاستفادة بهذه الوحدات

1 - أن يكون صافي الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة 6000 جنيه شهرياً للفرد، و8000 جنيه شهرياً للأسرة.

2 - أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين 2500 جنيه، على أن يتم إجراء بحث إجتماعي بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين، و إجراء استعلام سبق إستفادة بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكني آخر، وفي حالة وجود سبق استفادة أو تملك وحدة سكنية يمكن المشاركة ببرنامج الإيجار بدون الحصول على دعم نقدي، ولا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية.

3 - يلتزم المستفيد باستخدام الوحدة السكنية في سكنه هو وأسرته وتكون بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار.

4 - يمكن للمواطنين المستفيدين من برنامج الإيجار الاستفادة من الوحدات السكنية التي يتم طرحها مستقبلا ضمن محور التمليك لمنخفضي الدخل، شرط خصم قيمة الدعم الذي تم الحصول عليه من الدعم المقرر في حينه للحصول على الوحدة التمليك.

5 - أن يكون الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 90 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 5900 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 90 م2، ويصرف شهرياً خلال مدة الإيجار.

6 - الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 60 ألف جنيها يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 4600 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 75 م2 ويصرف شهرياً خلال مدة الإيجار.

7 - يتضمن الاتفاق مع المواطن وعدا بالبيع في حالة تقديم طلب خلال مدة الإيجار على أن يتم خصم إجمالي المسدد بعد استبعاد مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة من ثمن الوحدة السكنية ويتم البيع بالنظام المعمول به في حينه طبقا لأسعار السوق.

كان مجلس الوزراء قد اعتمد قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن الشروع في إطلاق مشروع تجريبي أولي للإيجار بالتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة، لتوقيع العقود مع العملاء وتحصيل الإيجار، واتخاذ مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد العملاء المتقاعسين عن السداد حال وقوع ذلك.