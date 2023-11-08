«الإسكان» تحدد الموعد النهائي لحجز وحدات «جنة وسكن مصر والإسكان المتميز»

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، آخر موعد لسداد مبلغ جدية الحجز للوحدات الشاغرة ضمن الطرح الدائم في مشروعات «جنة - الإسكان المتميز - سكن مصر»، موضحة أنَّه يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2023.

المدن المتاح بها الطرح الدائم

وقالت وزارة الإسكان، إنَّ المدن الجديدة المتاح بها الطرح الدائم هي: «مدينة رشد الجديدة - مدينة المنصورة الجديدة - مدينة ناصر غرب أسيوط - مدينة غرب قنا - مدينة ملوى الجديدة».

عدد الشقق المتاحة للطرح الدائم

وكشفت وزارة الإسكان، أنَّ عدد الوحدات السكنية المتاحة للطرح الدائم، وهي:

- الإسكان المتميز: 144 شقة في مدينة رشد الجديدة.

- مشروع جنة وسكن في مدينة المنصورة الجديدة بواقع 288 شقة.

- مشروع سكن مصر بواقع 192 شقة في مدينة ناصر غرب أسيوط.

- مشروع سكن مصر بواقع 144 شقة في مدينة غرب قنا.

- مشروع جنة في مدينة ملوى الجديدة، بواقع 148 شقة.

أسعار مقدم الحجز

وكشفت أن أسعار مقدم الحجز، تبدأ من من 25 ألف جنيه بالنسبة لشقق الإسكان المتميز، و50 ألف جنيه لشقق سكن مصر، و100 ألف لشقق جنة.