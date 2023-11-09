محافظ الوادي الجديد يبحث استصلاح 120 ألف فدان مع وفد مبادرة «ازرع»

التقى محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفد مبادرة «ازرع» التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بحضور ماجد بولس مسئول التنمية الريفية بالهيئة، والدكتور أحمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة.

برامج لدعم المزارعيين لزراعة مليون فدان من القمح في الوادي الجديد

وبحث محافظ الوادي الجديد سبل التعاون والتنسيق لدعم المزارعين من خلال البرامج التي تقدمها المبادرة، والتي تستهدف زراعة مليون فدان من محصول القمح في 15 محافظة على مستوى الجمهورية بما فيها الوادي الجديد.

زراعة 120 ألف فدان لتوفير تقاوي مدعمة من مديرية الزراعة بالمحافظة

وأشار محافظ الوادي الجديد، أن المبادرة تهدف إلى زراعة 120 ألف فدان بنطاق المحافظة من خلال حزمة من التدخلات الأساسية تشمل توفير تقاوي مُدعمة ومعتمدة من وزارة الزراعة، وتنفيذ مدارس حقلية ومتابعة فنية للحقول.