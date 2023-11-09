مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، كما نفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي وقت سابق من اليوم، شددت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك، وأوقف جنودها الطلبة عند أبواب المسجد وفتشتهم، وأعاقت وصولهم إلى المدارس داخل المسجد المبارك.

وفي سياق الانتهاكات الإسرائيلية في أراضي 48، اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، في منطقة الخانوق بمدينة الناصرة، كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدخل بلدة دوما جنوب نابلس، بالسواتر الترابية.

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، برفقة جرافة عسكرية، بلدة دوما.