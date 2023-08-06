اقتحام المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحام المسجد الأقصى، من الأفعال التي اعتاد عليها المستوطنون الإسرائيليون في صباح كل يوم، إذ اقتحم العشرات منهم المسجد المبارك من جهة باب المغاربة، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أفادت به كالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

اقتحام المسجد الأقصى

وبحسب الوكالة الفلسطينية، اقتحم المستوطنون الأقصى وأجروا جولات استفزازية وأداء طقوس تلمودية، إذ تحركوا في مجموعات وقدم حاخامات شروحات عن الهيكل المزعوم، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال التي نشرت عناصرها في باحات الأقصى وعند مداخل الأبواب لتأمين اقتحام الأقصى.

ويتعرض المسجد الأقصى إلى اقتحامات بشكل يومي ما عدا يومي الجمعة والسبت، وتتم خلال فترتين صباحية ومسائية وتستمر لمدة 4 ساعات ونصف.

الاحتلال يجبر 6 عائلات على مغادرة مساكنها

وفي نفس السياق، كشفت الوكالة الفلسطينية، عن إجبار سلطات الاحتلال لـ6 من عائلات تجمع القبون البدوي شرق رام الله، على مغادرة مساكنها جراء الاعتداءات والتهديد المتواصل.

وبلغ عدد الأفراد الذين اضطروا إلى المغادرة منن التجمع نحو 36 فردًا من عائلة الكعابنة، وكانوا قد هجروا من أراضيهم بعد نكبة فلسطين 1948 ليتعرضوا اليوم لنكبة جديدة.

وظهرت تخوفات لدى بعض المؤسسات المهتمة بحقوق البدو، عن أن مثل هذه العمليات الخاصة بالتهجير، يمكن أن تمثل تطهير عرقي وتخوف من نزوح تجمعات جديدة تتعرض لهجمات المستوطنين بالتواطؤ مع جيش الاحتلال وشرطته، خاصة بعد أن قامت شرطة الاحتلال بهدم المدرسة الوحيدة الموجودة في التجمع.