عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بدعم شرطة الاحتلال الإسرائيلي

واصل المستوطنون الإسرائيليون، انتهاكاتهم اليومية بحق المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، إذ اقتحم العشرات باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، اليوم الثلاثاء، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، شددت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إجراءاتها العسكرية عند أبواب المسجد الأقصى المبارك.

حملة اعتقالات موسعة في الضفة

وفي سياق متصل، وفي إطار سياسة الاعتقالات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، 15 فلسطينيا، بينهم الصحفيين محمد عياد، وحذيفة جاموس، ومحمد ماهر جفال، وصالح جمال دبوة، من بلدة أبو ديس ومخيم شعفاط وحزما بمحافظة القدس المحتلة.

وفجر اليوم الثلاثاء، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، 11 فلسطينيا من محافظة رام الله بينهم أسيرة محررة تدعى ربا عاصي، والأسيرين المحررين جمعة عبد الله التايه ومحمد الدحلة.