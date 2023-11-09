5 علامات كشفت نبوغ الطفل يحيى.. ظهرت مبكرا وتوجت بهدية الرئيس

لم يكن نبوغ يحيى عبد الناصر، وليد اللحظة، بل سبقته علامات تنبئ بظاهرة استثنائية لطفل لم يتخط الصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية في دمياط، أثمرت عن حصوله على منحة للدراسة في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، حسبما أكد والده المهندس عبد الناصر محمد.

علامات نبوغ الطفل يحيى عبد الناصر

يشير والد يحيى، إلى أن هناك بعض التفاصيل والإشارات التي شجعت الأسرة على دعم الطفل منذ سن مبكرة، أبرزها قدرته على الفهم، وصعوبة الحفظ، وعشقه للقراءة، وسرعته في الإجابة عن أي مسألة في الرياضيات، والسرعة في التعامل مع العمليات الحسابية.

مدينة زويل حلم والد يحيى

«ابني بفضل الله لديه قدرة على استيعاب دروس الفيزياء والكيمياء والرياضيات وعلوم الحاسب الآلي»، يقول عبد الناصر لـ«الوطن»، موضحا أنه يتمنى أن يلتحق طفله يحيى، بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وأن يستكمل دراسته في المدينة.

هدية الرئيس للطفل يحيى عبد الناصر

وبناء على توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الرعاية الكاملة للمواهب والنابغين، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، على إلحاق الطالب يحيى عبد الناصر محمد، المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، للدراسة بكلية العلوم جامعة دمياط، نظراً لنبوغه العلمي، مع تكليف وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، باستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك.