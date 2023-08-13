مدينة زويل تقدم خصما للدفعة الأولى بكلية علوم الإدارة ومنحا للمتفوقين

أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا أن كلية علوم الإدارة تستقبل الطلاب الراغبين في الالتحاق بها حاليا من الحاصلين على الثانوية العامة القسم العلمي والقسم الأدبي بحد أدنى 60% على أن يحصل جميع المتقدمين على خصم 10%؜ بمناسبة انطلاق الدراسة بالكلية العام الدراسي الحالي إضافة إلى منح جزئية للمتفوقين بنسبة تصل إلى 25%؜ وعدم زيادة المصروفات طوال أعوام الدراسة حتى تخرج الطلاب.

خصم لجميع المتقدمين لكلية العلوم والإدارة

وقال الدكتور محمود عبدربه الرئيس التنفيذي لمدينة زويل إن كلية علوم الإدارة بها تخصصات متميزة تناسب سوق العمل وتتناغم مع تخصصات مدينة زويل الأخرى في مجالات العلوم والهندسة والحوسبة والذكاء الاصطناعي، مضيفا أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا تتبنى فلسفة تعتمد استراتيجتها العلمية على ربط الجهود العلمية والمعملية بالواقع العملي وذلك لتكون واحدة من منابر العلم التي تدعم وتحث علي الاقتصاد القائم على المعرفة knowledge Based Economy.

أضاف أنه يتم تحويل الابتكار القائم على البحث العلمي إلى مشاريع إقتصادية عبر براءات الاختراع وغيرها من أشكال الملكية الفكرية بما يسهم في زيادة مشاريع رواد الأعمال، وهو التوجه العالمي الذي تعتمده كبريات الجامعات العالمية في مسيرتها نحو زيادة العلم و الإقتصاد القائم علي المعرفة الذي يعد سوقا واعدة لترويج الاكتشافات العلمية والهندسية وتحويلها من مجرد آوراق بحثية إلي مشروعات بناءة تواجه تحديات وقضايا المجتمع.

وأشار عبد ربه إلى أن مجلس إدارة المدينة وكذا مجلس الأمناء بما يضمه من خبرات علمية كبيرة برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم والبحث العلمي ارتأى أهمية لإطلاق الدراسة بمدرسة إدارة الأعمال بعد أن تم اطلاق كلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي العام الماضي لتتكامل منظومة التعليم بالجامعة مع المسار العلمي والهندسي وتسهم في تخريج شباب قادر على التفكير الناقد والمبتكر ولديه القدرة على تغيير الواقع ودعم الاقتصاد المصري من خلال البحث العلمي.

تسهم في تخريج شباب قادر على التفكير الناقد والمبتكر

وأشار إلى أن مدينة زويل تقدم من خلال أحدث كلياتها وهي مدرسة إدارة الاعمال - مسارات أكاديمية احترافية مميزة تضم التخصصات التالية - التحليل الاكتواري وإدارة المخاطر- إدارة التمويل والاستثمار- التسويق وريادة الأعمال وإدارة الابتكار- العمليات وسلاسل الإمداد و التوريد وإدارة التكنولوجياويمكن للطلاب المصريين والعرب التقدم للجامعة وتخصصاتها من خلال الموقع الرسمي للمدينة عبر شبكة الانترنت او زيارة مقرها الحديث والمتميز بحدائق اكتوبر الذي يعد صرحا علميا متميزا وفريداوالجدير بالذكر ان جامعة العلوم والتكنولوجيا قد خرجت سبع دفعات من كلية العلوم وست دفعات من كلية الهندسة.