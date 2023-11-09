«التعليم» تحدد الفئات المسموح لها بالتقدم للامتحانات في الخارج

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفئات المسموح لها بدخول امتحان أبنائنا في الخارج «الطلبة المصريين في الخارج»، موضحة أنّه يحق لجميع الصفوف الدراسية من مرحلة رياض الأطفال لغات، والصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي تطبيقًا لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته.

ويشترط للتقدم للامتحان ألا يقل عمر الطالب في أول أكتوبر عن 3 سنوات ونصف كحد أدنى للقبول بالصف الأول بمرحلة رياض الأطفال، و5 سنوات ونصف العام الحالي بالنسبة للصف الأول الابتدائي.

شهادة مدارس المسار المصري

وأوضحت الوزارة أنه يحق للطلاب الناجحون بالصفوف الأول والثاني رياض الأطفال لغات، والأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني والثالث الإعدادي والأول الثانوي الالتحاق بالمدارس في مصر، أو مدارس المسار المصري على أن يرسل الطالب بيان النجاح لآخر صف دراسي حاصل عليه معتمد من إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها أو المكتب الثقافي أو السفارة في حالة شهادة مدارس المسار المصري.

كما يحق للطلاب الناجحون بالصفوف الأول والثاني رياض الأطفال لغات، والأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني والثالث الإعدادي والأول الثانوي على نظام أبنائنا في الخارج، وأيضا الناجحون في امتحان النقل من صف دراسي في دولة تمت مناظرة الصفوف الدراسية بها بمثيلاتها في مصر مصدق عليها من وزارتي التربية والتعليم والخارجية في الدولة الحاصل منها على الشهادة الدراسية ومصدقا عليها من سفارة مصر في تلك الدولة، كما يحق للطلاب الناجحون المحولون من الأزهر الشريف من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

مواد الامتحان للصف الثاني الثانوي

وأشارت الوزارة إلى أن مواد الامتحان للصف الثاني الثانوي، هي: المواد العامة التي يمتحن فيها طلاب الشعينين، مواد عامة تضاف للمجموع الكلي: «اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية» ومواد عامة لا تضاف للمجموع الكلي وهي «التربية الدينية - المواطنة وحقوق الإنسان»، ويتعين على الطالب أداء الامتحان في المواد التالية على حسب الشعبية.

الشعبة العلمية: «الكيمياء - الأحياء - الفيزياء - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية».

الشعبية الأدبية: «التاريخ - الجغرافيا - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق، الرياضيات العامة».

ويدون الطالب باستمارة التقدم عند التسجيل على المنصة الالكترونية لأبنائنا في الخارج الشعبة التي يرغب في الالتحاق بها، ولا يحق للطالب تغيير الشعبة إلا بعد التقدم بطلب رسمي للجنة النظام والمراقبة قبل أداء امتحان الفصل الدراسي الأول.