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«التعليم العالي»: انتهاء العمل بموقع التنسيق الإلكتروني للجامعات

كتب:

أحمد أبوضيف
09:40 ص | الخميس 09 نوفمبر 2023
جامعة عين شمس

جامعة عين شمس

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن أنّ مكتب التنسيق الرئيسي انتهى من جميع أعماله بشأن توزيع الطلاب على الكليات المختلفة بتنسيق الجامعات الحكومية 2023، مشيرة إلى أنّه خلال مراحل التنسيق لم تُرصد أي مشكلات بشأنه.

غرفة العمليات المركزية لوزارة التعليم العالي

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أنّ غرفة العمليات المركزية التابعة لوزارة لم ترصد أي مشكلات بشأن أعمال التنسيق للكليات، والتي جرى الانتهاء منها خلال الفترة الماضية، وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

في السياق ذاته، تغلق جامعة حلوان الأهلية باب القبول للعام الدراسي 2023-2024  اليوم لبعض الأماكن الشاغرة ببرامج كليات الجامعة.

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم يعمل بشكل ورقي بمبنى الجامعة الأهلية، مؤكدة أن القبول سيكون لخريجي الثانوية العامة 2023.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.