نائبة أسترالية تقود انسحابا من داخل مجلس الشيوخ: الحرية لفلسطين (فيديو)

قادت النائبة الأسترالية مهرين فاروقي، عضوة في حزب الخضر، حملة احتجاجية داخل مجلس الشيوخ الأسترالي، حيث جمعت نواب حزبها للخروج الجماعي من الجلسة، وتأتي هذه الخطوة احتجاجًا على ما اعتبرته عدم اتخاذ إجراءات كافية من قبل حكومة حزب العمال بشأن الصراع الدائر في غزة، بحسبما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

واتهمت النائبة مهرين فاروقي، التي تنحدر من أصول باكستانية، إسرائيل بقصف غزة واستهداف المدنيين وارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين، وأشارت إلى أن عدد الشهداء الفلسطينيين قد تجاوز 10 آلاف شخص.

وخلال خروجها من القاعة، رفعت النائبة مهرين فاروقي قبضتها وهتفت بشعار «الحرية لفلسطين» وترافقت معها 10 نواب آخرين من حزبها في هذا الخروج الجماعي، بالإضافة إلى ذلك، رفعت السيناتور جانيت رايس ورقة تحمل علم «فلسطين» أثناء مغادرتهم المجلس.

غادرت مجموعة من أعضاء الشيوخ الأسترالي جلسة للمجلس عقب عدم إدانة الحكومة للهجمات الإسرائيلية على غزة



وشهد مجلس الشيوخ احتجاج أعضاء من حزب الخضر بينهم مهرين فاروقي، نائبة رئيس الحزب التي اعتلت المنصة مرتدية الكوفية واحتجت على تصريحات حزب العمال الشريك في الائتلاف الداعمة لإسرائيل pic.twitter.com/MJ3oIUnmCv — magazine azhar (@MajaletAzhar_) November 7, 2023

حزب العمال أظهر نفسه بلا قلب وشجاعة

وذكرت أن حزب العمال أظهر نفسه بلا قلب وشجاعة وجبان، أنتم تشاهدون مجزره ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق آلاف الفلسطينيين، ولا تدينون إسرائيل وترفضون الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار، حسنًا لن نجلس هنا لمشاهدتكم، والكلمات المتخاذلة لن توقف جرائم الحرب اليوم سننقل احتجاجات الناس إلى البرلمان، «فلسطين حرة».