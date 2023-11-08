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نائبة أسترالية تقود انسحابا من داخل مجلس الشيوخ: الحرية لفلسطين (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
03:14 ص | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
النائبة الأسترالية مهرين فاروقي

النائبة الأسترالية مهرين فاروقي

قادت النائبة الأسترالية مهرين فاروقي، عضوة في حزب الخضر، حملة احتجاجية داخل مجلس الشيوخ الأسترالي، حيث جمعت نواب حزبها للخروج الجماعي من الجلسة، وتأتي هذه الخطوة احتجاجًا على ما اعتبرته عدم اتخاذ إجراءات كافية من قبل حكومة حزب العمال بشأن الصراع الدائر في غزة، بحسبما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

واتهمت النائبة مهرين فاروقي، التي تنحدر من أصول باكستانية، إسرائيل بقصف غزة واستهداف المدنيين وارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين، وأشارت إلى أن عدد الشهداء الفلسطينيين قد تجاوز 10 آلاف شخص. 

وخلال خروجها من القاعة، رفعت النائبة مهرين فاروقي قبضتها وهتفت بشعار «الحرية لفلسطين» وترافقت معها 10 نواب آخرين من حزبها في هذا الخروج الجماعي، بالإضافة إلى ذلك، رفعت السيناتور جانيت رايس ورقة تحمل علم «فلسطين» أثناء مغادرتهم المجلس.

حزب العمال أظهر نفسه بلا قلب وشجاعة

وذكرت أن حزب العمال أظهر نفسه بلا قلب وشجاعة وجبان، أنتم تشاهدون مجزره ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق آلاف الفلسطينيين، ولا تدينون إسرائيل وترفضون الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار، حسنًا لن نجلس هنا لمشاهدتكم، والكلمات المتخاذلة لن توقف جرائم الحرب اليوم سننقل احتجاجات الناس إلى البرلمان، «فلسطين حرة».

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بقلم أحمد عادل موسى