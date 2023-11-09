ماكرون: على العالم التعلم من أخطائه وتحقيق السلام في الشرق الأوسط

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنّ الوضع الإنساني في قطاع غزة خطير جدا ويتدهور يوما بعد يوم، مطالبا إسرائيل بحماية المدنيين في غزة، وذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل.

وأضاف ماكرون، أنّ تأجيل السلام في الشرق الأوسط ليس خيارا جيدا، وعلى العالم التأكد من أخطائه، لافتا إلى أنّ بلاده تتواصل مع الفلسطينيين والإسرائيليين للتنسيق بشأن العمل الإنساني في قطاع غزة.

وأكد الرئيس الفرنسي، أنّه يجب العمل على حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة لتخفيف معاناة المدنيين.