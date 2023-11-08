تقارير: إسرائيل مستعدة للإفراج عن أسرى فلسطينيين ضمن صفقة كبرى

أفادت قناة «القناة الإخبارية»، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، في نبأ عاجل مساء اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل مستعدة للإفراج عن أسرى أمنيين فلسطينيين، ضمن صفقة كبرى.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، إن حلف شمال الأطلسي «ناتو» يدعم هدنة إنسانية بقطاع غزة للسماح بوصول المساعدات، وفقا لنبا عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وذكر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن ما يحدث في غزة له عواقب وخيمة على البشر، ولا يجب على هذا الوضع الاستمرار، مشيرا إلى أن الوضع الراهن هو الأكثر خطورة منذ عقود.

وأكد أن العالم لا يمكنه تحمل ازدواجية المعايير، لذلك يجب الإصرار على المعايير العالمية والدولية، ويجب تقييم الوضع في غزة وهذا يخص قانون حقوق الإنسان الدولي.