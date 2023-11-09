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 ارتفاع مؤشرات البورصة في بداية تداولات جلسة اليوم

كتب:

وليد عبد السلام
11:41 ص | الخميس 09 نوفمبر 2023
البورصة المصرية

البورصة المصرية

ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجى إكس 30» خلال بداية جلسة التداولات اليوم الخميس بنسبة 0.5%، مسجلًا 24.105 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 30» محدد الأوزان، 0.72% مسجلًا 29.284 نقطة، وزاد مؤشر البورصة للعائد الكلى بنحو 0.58% ليسجل 10.268 نقطة، وفقا لبيانات البورصة في نهاية تعاملات الأسبوع.

مؤشر البورصة للشركات المتوسطة والصغيرة

فى المقابل سجل مؤشر البورصة الثانوي للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجى إكس 70»، متساوي الأوزان خلال جلسة التداولات ارتفعا بنسبة 0.48% ليصل إلى 4.676 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا «إيجى إكس 100» متساوى الأوزان بنسبة 0.6%، مسجلًا 6.942 نقطة.

إطلاق أدوات مالية جديدة على رأسها الأنصبة أو الحصص العقارية

والتقى رئيس البورصة قيادات شركات الوساطة بالإسكندرية، وعرض خلال اللقاء محاور واستراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة، وخطط البورصة التي تهدف إلى تحديث نظام التداول وإطلاق أدوات مالية جديدة على رأسها الأنصبة أو الحصص العقارية، وكذلك العمل على جذب مستثمرين جدد لتعزيز جانب الطلب، وأيضا استمرار التواصل مع عدد من الشركات الناجحة لجذبها للقيد في البورصة تعزيزا لجانب العرض.

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بقلم وليد عبد السلام