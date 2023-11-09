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تحرير 3 محاضر في حملات رقابية مفاجئة على الأسواق بالشرقية

كتب:

نظيمة البحرواي
11:53 ص | الخميس 09 نوفمبر 2023
لحوم

لحوم

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي، للتأكد من التزامها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

حملة على المحال التجارية 

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت إدارة تموين كفر صقر برئاسة عبد الرؤوف سويلم مدير الإدارة ومفتشي الإدارة بشن حملة تفتيشيه على المحال التجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين.

تحرير محاضر ضد أصحاب محال جزارة

وجاءت تفاصيل الحملة على النحو التالي: تحرير محضرين بأرقام 15745 و 15755 جنح كفر صقر ضد أصحاب محال جزارة وذلك للذبح خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على 10 كيلو جرام لحوم.

تحرير محضر برقم 15756 جنح كفر صقر لأحد المحال التجارية لبيع سكر ابيض بأزيد من السعر المعلن، وتم التحفظ على 60 كيلو جرام سكر.

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بقلم نظيمة البحرواي