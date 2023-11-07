5 فئات فقط تستحق إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

تستحق 5 فئات فقط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، وذلك من أجل الحصول على الدعم التمويني شهريًا، الذي تحرص الحكومة على توفيره للفئات المستحقة بشكل دائم.

5 فئات تستحق إضافة المواليد بالتموين

وحددت وزارة التموين الفئات التي لها الحق في تسجيل المواليد والحصول على الدعم التمويني وهما كلا من:-

- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

- حاملو كارنيه الخدمات المتكاملة.

- أصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

- أبناء وزوجات الشهداء.

- أبناء الأسر البديلة.

شرط واحد فقط للإضافة المواليد على بطاقة التموين

وحددت أيضًا وزارة التموين، شرطًا واحدًا هامًا وضروريًا يجب توافره في الفئات المستحقة لتسجيل المواليد وهي كالاتي:-

- أن يكون عدد الأفراد المستحقين على البطاقة.

- التسجيل عبر مكاتب التموين في جميع المحافظات خلال ساعات العمل.

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد الجدد

- صورة بطاقة التموين.

- البطاقة الشخصية لصاحب البطاقة التموينية.

- شهادة الميلاد الأبناء المراد إضافتهم.

- رقم تليفون مسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

المستندات المطلوبة من الأرامل والمطلقات

- صورة بطاقة رقم قومي للأرملة أو المطلقة.

- شهادة وفاة كمبيوتر للزوج.

- قسيمة طلاق كمبيوتر بالنسبة للمطلقة.

أصحاب معاش تكافل وكرامة

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة معتمد من الشؤون الاجتماعية.

- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.