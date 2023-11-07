5 فئات فقط تستحق إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين
كتب:
انتصار الغيطانى
02:01 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
5 فئات فقط مستحقة لتسجيل الموليد الجدد فى بطاقة التموين
تستحق 5 فئات فقط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، وذلك من أجل الحصول على الدعم التمويني شهريًا، الذي تحرص الحكومة على توفيره للفئات المستحقة بشكل دائم.
5 فئات تستحق إضافة المواليد بالتموين
وحددت وزارة التموين الفئات التي لها الحق في تسجيل المواليد والحصول على الدعم التمويني وهما كلا من:-
- أصحاب معاش تكافل وكرامة.
- حاملو كارنيه الخدمات المتكاملة.
- أصحاب معاش الضمان الاجتماعي.
- أبناء وزوجات الشهداء.
- أبناء الأسر البديلة.
شرط واحد فقط للإضافة المواليد على بطاقة التموين
وحددت أيضًا وزارة التموين، شرطًا واحدًا هامًا وضروريًا يجب توافره في الفئات المستحقة لتسجيل المواليد وهي كالاتي:-
- أن يكون عدد الأفراد المستحقين على البطاقة.
- التسجيل عبر مكاتب التموين في جميع المحافظات خلال ساعات العمل.
المستندات المطلوبة لإضافة المواليد الجدد
- صورة بطاقة التموين.
- البطاقة الشخصية لصاحب البطاقة التموينية.
- شهادة الميلاد الأبناء المراد إضافتهم.
- رقم تليفون مسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.
المستندات المطلوبة من الأرامل والمطلقات
- صورة بطاقة رقم قومي للأرملة أو المطلقة.
- شهادة وفاة كمبيوتر للزوج.
- قسيمة طلاق كمبيوتر بالنسبة للمطلقة.
أصحاب معاش تكافل وكرامة
- أصل استعلام عن تكافل وكرامة معتمد من الشؤون الاجتماعية.
- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.