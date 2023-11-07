رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

5 فئات فقط تستحق إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

كتب:

انتصار الغيطانى
02:01 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
5 فئات فقط مستحقة لتسجيل الموليد الجدد فى بطاقة التموين

5 فئات فقط مستحقة لتسجيل الموليد الجدد فى بطاقة التموين

تستحق 5 فئات فقط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، وذلك من أجل الحصول على الدعم التمويني شهريًا، الذي تحرص الحكومة على توفيره للفئات المستحقة بشكل دائم.

5 فئات تستحق إضافة المواليد بالتموين

وحددت وزارة التموين الفئات التي لها الحق في تسجيل المواليد والحصول على الدعم التمويني وهما كلا من:-

- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

- حاملو كارنيه الخدمات المتكاملة.

- أصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

- أبناء وزوجات الشهداء.

- أبناء الأسر البديلة.

شرط واحد فقط للإضافة المواليد على بطاقة التموين

وحددت أيضًا وزارة التموين، شرطًا واحدًا هامًا وضروريًا يجب توافره في الفئات المستحقة لتسجيل المواليد وهي كالاتي:-

- أن يكون عدد الأفراد المستحقين على البطاقة.

- التسجيل عبر مكاتب التموين في جميع المحافظات خلال ساعات العمل.

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد الجدد

- صورة بطاقة التموين.

-  البطاقة الشخصية لصاحب البطاقة التموينية.

-  شهادة الميلاد الأبناء المراد إضافتهم.

- رقم تليفون مسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

المستندات المطلوبة من الأرامل والمطلقات

- صورة بطاقة رقم قومي للأرملة أو المطلقة.

- شهادة وفاة كمبيوتر للزوج.

- قسيمة طلاق كمبيوتر بالنسبة للمطلقة.

أصحاب معاش تكافل وكرامة

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة معتمد من الشؤون الاجتماعية.

-  صورة كارنيه الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

اقرأ المزيد:

إضافة المواليد لبطاقة التموين.. المكاتب تتلقى طلبات شهر أكتوبر 2023

التموين تؤكد استمرار فتح باب طلبات إضافة المواليد من أصحاب البطاقات

مستندات طلب إضافة المواليد 2023 على بطاقة التموين

شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين.. يمكنك التقديم الآن
بقلم انتصار الغيطانى