متى يتم صرف التموين للمواليد الجدد؟.. شروط هامة للإضافة اعرفها

قالت مصادر في وزارة التموين، إنَّ صرف التموين للمواليد الجدد، يتم بعد إتمام إضافتهم على بطاقات التموين بالنسبة للأسر المنطبق عليهم شروط الفئات الأولى بالرعاية لإضافة أبنائهم على الدعم التمويني.

صرف التموين للمواليد الجدد

وأضافت المصادر، إلى أنَّه بعد إتمام إضافة المواليد وإدراجهم على سيستم التموين وزيادة عدد أفراد الأسرة على البطاقة التموينية، يتم صرف التموين للمواليد الجدد وفقا لحصة الأسرة من الدعم التمويني، موضحة أنَّه «لا يتم زيادة عدد أفراد الأسرة عن 4 أفراد حد أقصى بعد إتمام الإضافة».

إضافة المواليد

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، نوه في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إلى أنَّ عملية إضافة المواليد للفئات المستحقة المتقدمة بطلبات تسجيل وتنزيل الأبناء على البطاقات، تتم خلال الشهر المقدم فيه الطلب حال التأكد من استحقاق الأسرة، نافيًا وجود أي تأخير في عملية إضافة المواليد على البطاقة للأسرة المتقدمة طالما انطبق عليها القواعد التي تم إقرارها للإضافة.

وحدد القرار الوزاري رقم 51 بتاريخ 8 ديسمبر 2022، إتاحة خدمة إضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجا فقط، بشرط ألا يقل أعمار الأبناء المرد إضافتهم عن 4 سنوات، وأن يكون عدد أفراد بطاقة التموين أقل من 4 أفراد، وذلك لعدد من الأسر الأولى بالرعاية وهم:

- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

- أصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة.

- أصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

- زوجات الشهداء.

- أبناء الأسر البديلة.