«التموين» تسعى لتوفير القمح بأسعار عادلة للمطاحن من خلال بورصة السلع

تعقد وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، عبر منصة البورصة المصرية للسلع، جلستها رقم 92 للتداول على سلعة القمح الروسي الذي توفره وزارة التموين والتجارة الداخلية، لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر مناسب.

سعر طن القمح في بورصة السلع

ويبلغ سعر طن القمح المتداول عبر منصة البورصة السلعية، الذي تطرحه وزارة التموين من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية مرتين أسبوعيا، بطرح القمح يومي الأحد والأربعاء، 11 ألف جنيه للبيع إلى مطاحن القطاعين الخاص والعام.

هدف وزارة التموين

وذكرت وزارة التموين، أنّ طرح القمح الروسي لمطاحن القطاع الخاص والعام، يكون بسعر عادل من خلال بورصة السلع لضبط أسعار المنتجات التي يدخل فيها الدقيق ضمن مستلزمات إنتاجها، ومنها الخبز والمكرونة.

وعن حجم عمليات التداول في منصة البورصة السلعية، أوضحت الوزارة أنّه بلغ أكثر من 8 آلاف عملية منفذة، والكميات المتداولة أكثر من مليون طن منفذ بإجمالي 12.2 مليار جنيه، وفق ما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية، في كتاب «حكاية وطن.. 9 سنوات من الإنجازات».

وتترقب وزارة التموين والتجارة الداخلية، موسما جديدا من توريد القمح المحلي من المزارعين الذي يحل موعده في أبريل المقبل، وبلغ سعر توريد الأردب المعلن من الحكومة 1600 جنيه.